Tuttosport – Contatti Raiola-Napoli per Bonaventura: rinnovo lontano, può liberarsi a zero a giugno

A giugno saranno liberi da ogni vincolo con il club, ma gennaio è un mese importante anche per loro, per i giocatori in scadenza di contratto che possono già sottoscrivere ufficialmente l’accordo con la nuova società.

Ed il Napoli, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, è invischiato direttamente nella vicenda. “Da tenere sotto controllo, infine, le vicende tutte italiane che riguardano il Milan e, soprattutto, il Napoli. In ambito rossonero va monitorata la situazione di Giacomo Bonaventura: il club tergiversa sul rinnovo del contratto e il suo agente (l’impaziente Mino Raiola) ha già sondato il terreno con Roma e Napoli dove, tra l’altro, ritroverebbe Rino Gattuso in panchina. Da quelle parti, però, tengono banco due casi spinosi assai: i rinnovi di Mertens e di Callejon”