Oggetto misterioso di questa stagione è Faouzi Ghoulam: l’esterno algerino sembra lontano dalla forma ottimale ed è probabile che possa abbandonare presto il Napoli per trovare fortuna altrove. Secondo quanto riporta Tuttosport, sul terzino sarebbe forte l’interesse di due club di Ligue 1, ovvero il Lione e il Marsiglia, che potrebbero presto formalizzare un’offerta per riportarlo in Francia. In caso di partenza, il Napoli ci proverà per il greco Tsimikas, adesso in forza all’Olympiakos.

