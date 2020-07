Tuttosport – Rinnovo Maksimovic, fumata bianca vicina: lunedì gli agenti saranno a Napoli

Il Napoli blinda Piotr Zielinski. La firma sul contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi 4 anni è solo una formalità, così come per Nikola Maksimovic.

Il giornalista Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, ha fatto il punto: “Zielinski ha annunciato di aver trovato l’accordo per il prolungamento di 4 anni dell’attuale accordo (guadagnerà quasi 4 milioni di euro a stagione), evento che il polacco vorrebbe festeggiare segnando ancora al Milan, sua vittima preferita in Serie A: 4 gol in 12 sfide.

Ormai prossimo all’annuncio del rinnovo anche Maksimovic, il cui entourage lunedì sera sarà a Napoli per incontrare Aurelio De Laurentiis”.