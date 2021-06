VIDEO – Parma Primavera, Veronese: “Il Napoli si è adattato meglio al match”

Marco Veronese, allenatore del Parma Primavera, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo la sconfitta contro il Napoli ai calci di rigore:

“Sconfitta contro il Napoli? Onore agli avversari. Devo comunque ringraziare i giocatori per l’annata e per la disponibilità che hanno dato. Spero che anche io sia stato importante per la loro crescita. Sappiamo il lavoro che c’è stato durante questa stagione. Ci siamo guadagnati di giocare la partita di oggi. L’aspetto emotivo è quello più importante. C’è delusione per quello che poteva essere.

Non è stato il solito Parma? Alcune cose si posso fare sempre meglio, ma nel primo tempo abbiamo comandato il gioco. Ho fatto le scelte in base alla stanchezza dei giocatori. Tutti hanno avuto un atteggiamento positivo e tutti i calciatori si sono incitati l’un l’altro. Artistico? E’ stata la sua prima partita dopo mesi. Sapevo che se si fosse abbassato il rimo, sarebbe stato meglio. Lui è anche un rigorista. Ad un certo punto della gara, il Napoli si è adattato meglio al match e noi abbiamo smesso di giocare.

Squadre come il Napoli ci hanno messo sempre in difficoltà? Per dominare le partite bisogna avere determinate caratteristiche. Non abbiamo interpretato bene la gara. Il loro gol ci ha tagliato le gambe. Abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la gara, c’è amarezza. Il vero obiettivo è far crescere i calciatori? Vincere aiuta comunque, ma la vera vittoria è quando un giocatore migliora. Se hai una squadra forte, è più facile vincere il campionato. Siamo stati una squadra che ha proposto idee di calcio. I calciatori hanno sposato queste idee.

Pensiero per i ragazzi che hanno perso la gara ai rigori? Non sono entrato nello spogliatoio sia per delusione mia sia perché in questi momenti si possono dire cose sbagliate. Per spiegare il rapporto con i calciatori non c’era bisogno di parlare dopo la sconfitta di oggi”.