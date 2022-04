Basket e tavolo verde, da Michael Jordan a J.R. Smith: i campioni appassionati di gioco

Essere dei campioni in un determinato sport non ha solo delle conseguenze mediatiche importanti, ma può portare anche gli stessi atleti a sviluppare delle nuove passioni, come il gaming e le scommesse sportive. Non è un caso, infatti, che queste offrano le stesse sensazioni adrenaliniche che si provano in campo. In questo articolo approfondiremo i nomi dei campioni di basket che hanno l’hobby del gioco.

R. Smith: è noto per la sua passione nei riguardi di diversi giochi del casinò e per la sua bravura, tanto che il giocatore non usufruì mai dei bonus offerti dalle slot machine. Si dice che una volta, durante il suo tragitto verso il casinò, gli fu rubata una valigetta contenente 15mila dollari.

Isiah Thomas: è uno dei più grandi giocatori dell’NBA ed è anche un appassionato di scommesse e giochi da tavolo. Esiste un report dell’FBI riguardante un’indagine svolta quando Thomas era ancora in attività in cui veniva accusato di organizzare giochi coi dadi illegali. La notizia fu diffusa dalla stampa statunitense, ma alla fine Thomas non fu mai condannato per mancanza di prove.

Charles Barkley: è un grande giocatore di NBA ed è stato un grande amante della “città del peccato” di Las Vegas, nella quale ha dichiarato di aver speso più di 10 milioni di dollari. Tuttora si diverte a giocare ai casinò online e il suo gioco preferito è la roulette.

Michael Jordan: leggenda del basketball e grande giocatore di poker, dadi e roulette, tanto da diventare il consulente di una società di scommesse sportive e di gioco online nel 2020. Si dice che durante la sua partecipazione alle Olimpiadi del 1992 abbia speso un milione di dollari ai dadi.

Tony Parker: cessata la sua attività cestistica ha intrapreso il gioco del poker partecipando anche ai campionati mondiali WSOP, World Series of Poker, di Las Vegas nel 2021.

L’importanza della sicurezza nella scelta delle piattaforme di gioco

Campioni o meno, quando si sceglie di giocare su piattaforme online è molto importante affidarsi a siti sicuri. Per chi fosse interessato a cimentarsi nel gioco online, può essere utile leggere delle guide che spiegano le strategie di gioco e le informazioni sui bonus offerti, per esempio su slotadm.it, che permette anche di fare una ricerca per slot filtrandole in base al tema o al provider.

Inoltre, quando si gioca sul web è fondamentale seguire alcune accortezze per tutelare la propria sicurezza. È buona norma giocare nei casinò online in possesso di licenza AAMS, usare un conto bancario dedicato, non esagerare nella scommessa, impostando quindi dei limiti sulle ricariche di gioco, e scommettere solo quanto ci si può permettere. Ma non solo: è buona norma anche informarsi sempre sulle effettive probabilità di vincita, per avere un’idea chiara delle possibilità statistiche di ottenere i vari premi.