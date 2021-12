Big match contro l’Atalanta: il risultato finale secondo Beppe Bergomi

Si torna di nuovo in campo nel weekend, per un calendario che è senza ombra di dubbio particolarmente impegnativo e, nel giro di sette giorni, ha visto tutte le squadre del massimo campionato italiano scendere in campo per ben tre volte.

Tante partite ravvicinate che possono indubbiamente frenare i risultati anche delle compagini che sono in testa, come sa alla perfezione il Napoli, che rimane al primo posto, ma che sembra aver rallentato nel corso degli ultimi tempi la sua corsa, complici anche una serie di infortuni, non per ultimo quello inaspettato di Osimhen, con il bomber del Napoli che si è ritrovato con il volto ridotto in malo modo dopo un normalissimo scontro di gioco aereo contro il difensore dell’Inter Skriniar.

Arriva l’Atalanta allo stadio Maradona

Una sfida, quella che porta in dote la sedicesima giornata, che metterà di fronte agli azzurri una squadra particolarmente in salute e che si sta riprendendo dopo un avvio ricco di difficoltà, ma che ancora una volta si sta confermando come una delle squadre più forti del massimo campionato italiano, come ben sanno tutti coloro che amano i pronostici serie A.

Stiamo facendo riferimento all’Atalanta, che arriva allo stadio campano Diego Armando Maradona in uno stato di forma veramente importante ed è chiaro che il Napoli dovrà prestare la massima attenzione per affrontare questo impegno al meglio delle sue possibilità. Ormai, gli appassionati del massimo campionato italiano lo dovrebbero sapere, la sfida tra Napoli e Atalanta si deve considerare come un vero e proprio big match.

Come finirà? Il pensiero di Bergomi

A dare la propria opinione, tra le tante voci autorevoli che si sono sentite nel corso degli ultimi giorni, troviamo anche quella di Beppe Bergomi, che ai microfoni del blog sportivo L’insider, in una bella chiacchierata con Fulvio Collovati, ha espresso le sue convinzioni in merito a questa sfida, mettendo in evidenza i punti di forza di entrambe le squadre.

È chiaro che il lavoro che è stato fatto fino a questo momento da parte di Spalletti è di altissimo livello. Basti pensare alla grande capacità di compattare l’ambiente, che se fino a qualche tempo fa tendeva un po’ a sfaldarsi alle prime difficoltà, ora sembra impermeabile anche a tanti infortuni che stanno riempiendo l’infermeria degli azzurri.

Spalletti, da questo punto, è stato lodato in maniera importante da parte di Beppe Bergomi, che ha riconosciuto all’ex allenatore dell’Inter e della Roma, tra le altre, il merito di aver saputo gestire in modo impeccabile, anche dal punto di vista mediatico, diversi casi spinosi, come ad esempio quello di Lorenzo Insigne.

Difensivamente, il Napoli si trova a lavorare molto più di reparto rispetto a quello che accadeva negli ultimi anni e i risultati, in effetti, si sono visti, dal momento che i partenopei hanno messo in mostra una solidità difensiva come non accadeva da tempo. La sfidante del weekend, ovvero l’Atalanta, ha un modo di difendere radicalmente opposto, visto che spesso e volentieri Gasperini si prende grandi rischi, esasperando il concetto di 1vs1 a tutto campo. Eppure, proprio per questo modo di giocare, la compagine orobica è riuscita a raggiungere la qualificazione in Champions League e ad imporsi come una delle realtà più forti in Italia.

Il Napoli rimane favorito

Beppe Bergomi ha messo in chiaro una cosa: nonostante il peso specifico legato all’assenza di un centravanti del calibro di Osimhen, che ha letteralmente trascinato la compagine partenopea in questa prima parte di campionato, sono proprio gli uomini di Spalletti a restare i favoriti, dal momento che possono contare su uno stato di forma di grazia, in special modo di alcuni calciatori, come ad esempio Dries Mertens.