Il settore tech è uno dei settori in più rapida crescita in tutto il mondo. Nei prossimi anni, le nuove tecnologie informatiche avranno un impatto sempre più rilevante sulle nostre vite. Saranno in grado di cambiare il modo in cui lavoriamo, ci divertiamo e interagiamo con gli altri. Le grandi aziende stanno cercando sempre più di automatizzare i propri processi e di rendere i propri sistemi interni più efficienti, veloci, economici e competitivi. Per raggiungere i loro obiettivi sono alla ricerca di sempre più lavoratori tech. Per questo motivo sempre più persone si chiedono come programmare e come formarsi nei nuovi mestieri.

Grazie alle possibilità offerte da connessioni Internet sempre più veloci ed affidabili sempre più persone lavorano da casa. Inoltre, le aziende hanno da tempo scoperto che possono risparmiare denaro grazie all’utilizzo di tecnologie come ad esempio il cloud computing (che consente di condividere le risorse informatiche tra più utenti) o possono aumentare le vendite ad esempio attraverso un’attenta analisi dei metadati.

Anche il modo in cui ci divertiamo sta cambiando grazie alle nuove tecnologie. I giochi per computer e per smartphone sono sempre più popolari, e offrono un modo divertente e coinvolgente per trascorrere il tempo libero. Inoltre, le persone stanno utilizzando sempre più i social media per restare in contatto con gli amici e conoscere nuove persone. Le nuove tecnologie stanno anche cambiando il modo in cui interagiamo con gli altri. Sempre più persone utilizzano i servizi di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Facebook Messenger, per comunicare con amici e familiari. Inoltre, le persone stanno utilizzando sempre più i social media per esprimere la propria opinione su una varietà di argomenti. Infine sono aumentati a dismisura gli investimenti delle grandi aziende per la costruzione del metaverso e degli NFT.

Se siete curiosi ecco a voi i 10 lavori tech più richiesti.

Sviluppatore di software I sviluppatori di software sono richiesti in quasi tutti i settori, dalle aziende tech alle banche. Questa figura è responsabile dello sviluppo e della manutenzione di software e applicazioni.

Ingegnere del software Gli ingegneri del software sono responsabili della progettazione, dello sviluppo e della manutenzione di software e applicazion i. La loro figura è indispensabile in numerose aziende tech e non solo.

Tecnico delle reti I tecnici delle reti sono responsabili della progettazione, dell’implementazione e della gestione delle infrastrutture di rete. La loro figura è indispensabile per le aziende che operano online e non solo.

Sviluppatore di app Gli sviluppatori di app sono responsabili della progettazione, dello sviluppo e della manutenzione di software e applicazioni per dispositivi mobili. La loro figura è indispensabile per le aziende che operano nel settore mobile.

Tecnico dei sistemi I tecnici dei sistemi sono responsabili della progettazione, dell’implementazione e della gestione dei sistemi informatici. La loro fig ura è indispensabile per le aziende che operano online e non solo.

Web designer I web designer sono responsabili della progettazione e dello sviluppo di siti web. La loro figura è indispensabile per le aziende che operano online e non solo.

Grafico I grafici sono responsabili della creazione e della gestione di materiale grafico. La loro figura è indispensabile per le aziende che operano online e non solo.

Project manager I project manager sono responsabili della gestione e del coordinamento dei progetti. La loro figura è indispensabile per le aziende che operano in numerosi settori.

Analista Gli analisti sono responsabili dell’analisi dei dati e dei processi. La loro figura è indispensabile per le aziende che operano in numerosi settori.