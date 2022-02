Italia rischio mondiali per la seconda volta nella storia

Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018, l’ Italia è ancora in bilico e rischia di ripetere l’esperienza negativa.

Nonostante la straordinaria vittoria, grazie alla coesione del gruppo ad Euro 2020, gli azzurri hanno faticato molto alle qualificazioni per i prossimi mondiali, che si disputeranno in Qatar nel 2022.

Infatti la nazionale guidata dal Ct Mancini, era stata sorteggiata nel gruppo C ed è arrivata solamente seconda, alle spalle dei vicini della Svizzera, che si sono quindi guadagnati l’approdo diretto ai gironi mondiali.

L’Italia, purtroppo non è la prima volta che rischia di rimanere fuori dal torneo, infatti nel 2018 non si sono nemmeno qualificati avendo perso lo scontro ai playoff contro la Svezia. In quell’edizione dei mondiali ebbe una disfatta anche la nazionale guidata da Joachim Löw.

Anche Russia 2018 è passato alla storia per la Germania un flop mondiale che pur essendo arrivato come favorito e campione del mondo in carica ha perso al primo turno, lasciando così una grande delusione a tutti i tedeschi che amano il calcio e non. Dato che in Germania ci sono tanti emigranti calabresi, per loro è stata una doppia sconfitta, vedere uscire le nazioni a loro più care prima ancora di puntare alla vittoria.

Per quanto riguarda l’Italia speriamo tutti di poterla vedere trionfare ai playoff e tornare a contendersi i Mondiali e chissà, magari vincerli, proprio come a Berlino nel 2006 contro la Francia.

Passare ai gironi non sarà certo facile, di fatti bisognerà prima battere la Macedonia del Nord, guidata dal giocatore del Napoli Elmas e poi riuscire a sconfiggere anche la vincente tra Turchia capitanata da Calhanoglu o la squadra campione di Euro 2016, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Di conseguenza solo una Nazione tra queste quattro riuscirà a prevalere e potrà andare in Oriente a giocarsela fino in fondo.

Per la prima volta nella storia di questa manifestazione, i Mondiali non si giocheranno durante il periodo estivo, ma bensì vicino al periodo natalizio. Il torneo inizierà il 21 Novembre 2022 e si concluderà il 18 Dicembre 2022. Tutti i campionati verranno sospesi per quasi due mesi e i migliori giocatori di ogni nazione potranno andare a tenere alto il nome del loro paese d’origine in Qatar.

Sul fronte europeo Spagna, Belgio, Inghilterra, Francia e Germania, che ha una forte voglia di riscatto, sono il quintetto maggiormente accreditato per arrivare fino alla finale di domenica 18 Dicembre, nello stadio “Lusail” che è stato costruito apposta per ospitare la manifestazione.

Dall’altra parte del mondo ci saranno sicuramente il Brasile di Neymar e compagni e l’Argentina di Lionel Messi, neocampione d’America e sette volte pallone d’oro che cercheranno di portarsi a casa la coppa e lotteranno fino alla fine.

Insomma, un Mondiale tutto da vivere fino a metà Dicembre magari con altre grandi eliminate a sorpresa proprio come già accaduto con la Germania la scorsa edizione. E chissà che ad alzare la bellissima coppa del mondo sia una squadra ancora all’asciutto di vittorie. In questo Mondiale delle sorprese potrebbe davvero accadere.