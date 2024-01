Lautaro e i candidati al titolo di capocannoniere di Serie A

La Serie A italiana sta tornando a ricoprire un ruolo centrale e ad acquisire maggiore attrattiva tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Pur non potendo contare sullo stesso appeal della Premier League inglese o della Liga spagnola, la Serie A ha ospitato tra i più grandi attaccanti del mondo, spesso come vetrina o come rampa di lancio per ambire, successivamente, a scenari maggiormente mediatizzati. Campioni leggendari, ma anche giocatori operai con carriere meno scintillanti, hanno dominato la classifica dei migliori marcatori della Serie A. Da Meazza, capocannoniere del primo campionato a girone unico nel 1929/1930 a Cristiano Ronaldo, superstar mondiale e laureatosi capocannoniere nel 2020/2021 passando per l’ottimo Ciro Immobile, per ben quattro volte con 36 goal (record assoluto in compagnia di Gonzalo Higuain) nel 2013/2014, 2017/2018,2 019/2020 e nel 2021/2022.

Il campionato del 2022/2023, è stato dominato da Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, spesso criticato al suo arrivo in Italia per la discontinuità e le numerose assenze dovute ad espulsioni evitabili ed infortuni, ha dominato la classifica cannonieri marcando il cartellino ben 26 volte, seguito da Lautaro Martinez dell’Inter con 21 reti. Bookmakers e appassionati di tutto il mondo saranno già alla ricerca delle quote riscontrabili sulle migliori app sulle scommesse, cercando di puntare sul prossimo vincitore della classifica dei marcatori. Dal 2018, anno del suo arrivo all’Inter ed in Italia, l’attaccante argentino ha sfiorato più volte questo grande traguardo senza, però, mai riuscire a raggiungerlo. Nonostante abbia segnato ben 21 goal nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, è stato sempre sorpassato da altri campioni che hanno visto il proprio exploit calcistico in contemporanea.

Si apre dunque la caccia a Victor Osimhen, che dovrà difendere il titolo dall’assalto dei tanti bomber presenti in Serie A. Tra i maggiori pretendenti al titolo c’è, appunto, Lautaro Martinez che è partito benissimo nella stagione corrente, segnando già 18 goal in 20 partite. Al momento risulta l’attaccante più quotato alla vittoria finale, sia per l’ottimo avvio di stagione, sia per lo stato di forma complessivo personale e della sua squadra. Dopo aver sfiorato più volte la vittoria, con un terzo posto nel 2021/2022 e secondo nel 2022/2023, il “Toro” argentino sembra quest’anno molto determinato a sbaragliare la concorrenza, risultando il più quotato per la vittoria finale. A questo proposito, scalpitano altri bomber in cerca di riscatto come Dusan Vlahovic, Ciro Immobile, Olivier Giroud e lo stesso Victor Osimhen. La differenza di goal segnati tra l’attaccante argentino e gli outsider citati, è piuttosto importante. Giroud e Vlahovic sono fermi, rispettivamente, a dieci e nove goal mentre Osimhen a sette. Più staccato l’attaccante italiano con soli quattro gol, determinato ad aumentare il suo bottino anche in chiave nazionale.

Staccati, e non di poco, possibili outsider che stanno mettendo in mostra qualità importanti come Mateo Retegui del Genoa, fermo a tre goal e Gianluca Scamacca dell’Atalanta, a cinque goal. Paga, invece, la sua discontinuità il giocatore del Milan Rafa Leao, attualmente presente sul tabellino solo tre volte. Riuscirà il campione argentino Lautaro Martinez a laurearsi, finalmente, capocannoniere della Serie A?