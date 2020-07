L’estate del Napoli, tra campionato e sogni di Champions

L’annata di una squadra di calcio è come la vita: a volte, basta prendere la giusta sliding door per svoltare. Qualche mese fa, quando Carlo Ancelotti fu esonerato, molti tifosi storsero il naso quando il presidente Aurelio De Laurentiis scelse Rino Gattuso come suo sostituto, predicendo una stagione disastrosa, dopo anni di lotta al vertice con la Juventus.

L’ex tecnico del Milan ci ha messo un po’ a rivitalizzare un ambiente demoralizzato e nervoso (gli strascichi della lite tra squadra e dirigenza si trascinano ancora), ma oggi il Napoli viaggia a gonfie vele, forte della vittoria in Coppa Italia proprio contro i bianconeri e della qualificazione ormai in tasca alla prossima Europa League.

Per tenere traccia di tutte le gare che dovrà ancora affrontare, e per capire quali siano le possibilità del Napoli di ottenere risultati ancor più brillanti di quelli sin qui raggiunti dalla banda-Gattuso, ci vorrebbe una guida alle scommesse sportive, così da valutare da un punto di vista percentuale tutte le probabilità.

Tuttavia, il calcio non è fatto soltanto di previsioni future, ma anche e forse soprattutto di analisi del recente passato e del presente. E sotto questo punto di vista, i partenopei possono affrontare il resto della stagione con un carico di fiducia impensabile, fino a qualche mese fa. Fatte queste premesse, che cosa possono aspettarsi i tifosi partenopei da questa pazza e lunga estate?

Il rush finale in campionato

Attualmente, il Napoli occupa il 6° posto a 42 punti, 9 in meno rispetto al 4° posto occupato dall’Atalanta (che però deve ancora giocare con la Lazio): qualificarsi alla prossima Champions League tecnicamente non è impossibile, ma molto difficile.

In realtà, il calendario della Serie A, per quanto tosto, potrebbe concedere ai ragazzi di Gattuso più di un’opportunità di rientrare. Dopo la gara del 28 al San Paolo contro la Spal, infatti, il Napoli affronterà proprio l’Atalanta nella difficile trasferta di Bergamo: uscire dal Gewiss Stadium con 3 punti in tasca cambierebbe drasticamente le prospettive.

A stretto giro, infatti, arriverà la sfida interna con la Roma, altra squadra che precede gli azzurri in classifica, e dopo la trasferta sul campo del Genoa ecco il Milan. Le ultime due giornate della Serie A rischiano di decidere le sorti non solo dei campani, ma anche della lotta-Scudetto: il 29 luglio, infatti, si gioca Inter-Napoli, mentre il 2 agosto sarà la Lazio a chiudere il campionato al San Paolo.

Champions League, obiettivo Final Eight?

Sliding doors, dicevamo. Soltanto qualche settimana fa, in pochi pensavano che il Napoli potesse uscire indenne dal ritorno degli ottavi di Champions League contro la corazzata Barcellona. Dopo l’1-1 dell’andata, infatti, gli uomini di Gattuso sono attesi dal ritorno – il 7 o l’8 agosto – sul campo dei catalani, anche se in realtà si potrebbe giocare in campo neutro.

Ad ogni modo, per riuscire ad arrivare alle Final Eight di Lisbona occorrerà sostanzialmente battere Messi e compagni o pareggiare, segnando almeno 2 reti. Un’impresa? Sicuramente, ma la folle stagione 2019/2020 ha già dimostrato che tutto può succedere, anche l’impensabile.

E allora perché non sognare di rientrare tra le prime 8 d’Europa, per la prima volta nella quasi centenaria storia del club?