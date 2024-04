Malissimo il Napoli con una media punti da retrocessione, intanto s’infiamma la lotta per la salvezza in Serie A

Il Napoli non è più la favorita nelle quote serie a per chiudere la stagione nella top 5 e non si tratta soltanto di una follia statistica ma di elementi che mettono in risalto le prestazioni negative degli Azzurri soprattutto negli ultimi 5 match, dove i Partenopei hanno messo in cassaforte soltanto 5 punti su 15 disponibili: una media da retrocessione.

Ed è proprio nella zona salvezza che la situazione si fa sempre più incandescente, perché per ora soltanto la Salernitana è vicina alla Serie B, ma se vogliamo escludere il Sassuolo, ci sono altre 5 squadre interessate alla diciassettesima posizione che garantirebbe un altro anno di Serie A: tutte strette in una tenaglia soffocante di appena 4 punti.

Flop Napoli nelle ultime 5 gare

Dal dominio totale delle scommesse Italia fino al baratro di una delle peggiori squadre a difendere lo scudetto il passo è breve, i tifosi napoletani hanno provato questo dolore sportivo proprio negli ultimi mesi e la situazione non tende a migliorare, anzi…

Il Napoli nelle ultime 5 gare ha vinto soltanto contro il Monza in una gara travagliata, questo match è incorniciato dai pareggi con Inter e Frosinone, ma soprattutto dalle sconfitte contro Atalanta ed Empoli.

Lo score è di 5 punti con una media di 7 reti segnate e 9 subite, il tutto inquadrato nella statistica negativa di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte: media da retrocessione. I risultati più deludenti dei Partenopei riguardano soprattutto le partite al Maradona, se contiamo le ultime 5 giocate tra metà febbraio e metà aprile notiamo uno score di una vittoria, una sconfitta e 3 pareggi.

Il flop degli ormai ex campioni d’Italia riguarda non solo lo stato di forma dei giocatori ma anche la grandissima confusione societaria fatta dopo la vittoria dello scudetto, a questo Napoli serve un miracolo per riportare la squadra sui binari giusti, quelli che conducono in Champions e non possiamo che fare soltanto una cosa: affidarci a San Gennaro.

L’incredibile lotta per la salvezza con la Salernitana ormai spacciata

Nel fronte campano in Serie A non va bene neanche alla Salernitana, ormai condannata alla retrocessione in Serie B sempre più imminente, con l’acquolina in bocca perché con qualche punto in più avrebbe potuto giocarsi la salvezza contro altre 6 squadre.

Il Sassuolo ha perso lo scontro diretto contro il Lecce ma resta ancorato alla diciassettesima posizione a soli meno due punti dalla salvezza: serve un altro miracolo, certo, ma sicuramente è alla portata dei Neroverdi.

Il Frosinone viene da quattro pareggi consecutivi nelle ultime 5 gare, 4 punti che fanno chiudere i Ciociari la trentatreesima giornata al diciottesimo posto a pari merito con l’Udinese, che ha appena ufficializzato il cambio di panchina con Fabio Cannavaro nuovo mister: a lui il compito di salvare le Zebrette.

L’Empoli con la vittoria a danno dei Partenopei si è portato a più 3 dal diciottesimo posto, stesso discorso per il Verona che ha vinto lo scontro diretto contro l’Udinese, causando l’esonero di Cioffi. Anche il Cagliari si è assicurato due punti preziosi nei pareggi contro Inter e Juventus, che hanno lanciato la squadra di Ranieri a più 4 dalla zona retrocessione, in piena fase di decollo per la salvezza.