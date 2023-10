Napoli, a Verona con i favori del pronostico per ritrovarsi

Il Napoli viaggerà alla volta di Verona non potendo contare sul suo giocatore simbolo, quel Viktor Osimhen che dovrà stare qualche settimana ai box, ma c’è comunque fiducia nel clan partenopeo visto che al «Bentegodi» le cose vanno spesso bene.

Nelle ultime sei visite nella città di Giulietta, il team azzurro ha vinto in ben cinque occasioni perdendo solo nel gennaio del 2021; uno score, quello delle ultime annate, che ha permesso alla squadra ora allenata da Garcia di andare in… vantaggio nei confronti degli scaligeri per 12 vittorie a 11 mentre in 7 circostanze la sfida si è conclusa in parità.

La differenza tecnica attuale è evidente, anche se mancherà il centravanti nigeriano (mentre il Verona dovrebbe recuperare in difesa Hien) ed è confermata sia dalla classifica che dalle scommesse che danno i partenopei vincenti con con una quota di 1.64 contro il 5.30, che premierebbe un’affermazione dei gialloblù locali, mentre il segno X è al momento a 3.90.

Ovvio che tutte queste valutazioni avranno un effettivo valore solo se, Meret e soci, offriranno una prestazione convincente e non un po’ balbettante come contro la Fiorentina che, nel turno precedente agli impegni della nazionale azzurra, ha violato in maniera veemente e perentoria il «Maradona», offrendo una prestazione di alto profilo tecnico.

In effetti il Napoli quest’anno non sta ripetendo quanto di buono fatto nella passata stagione, quando illuminava con un gioco spumeggiante sia in Italia che in Europa e, i risultati altalenanti come lo sono state le prestazioni, avevano fatto ipotizzare anche un possibile cambio tecnico in panchina e, in tal senso, erano circolati ed in maniera anche insistente, i nomi di Antonio Conte e Igor Tudor.

In Veneto quindi è lecito attendersi un team azzurro rinnovato nello spirito e nella convinzione, l’avversario non è certo di alto profilo e, la piazza partenopea – che a Verona sarà presente in massa – si attende indubbiamente un cambio di ritmo tale da poter risalire la china di una classifica che in questo momento tiene la squadra a -7 dal Milan capolista.