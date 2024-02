Napoli-Barcellona, statistiche e streaming

Dopo il deludente pareggio casalingo con il Genoa, un Napoli in cerca di riscatto sarà impegnato a distanza di pochi giorni nuovamente allo Stadio “Maradona”, per l’importante sfida di Champions League contro il Barcellona. Il match è valido per l’andata degli ottavi di finale della competizione di calcio più prestigiosa in Europa.

Una gara complicata sulla carta per gli azzurri contro gli spagnoli, anche se i blaugrana non sono più lo squadrone di qualche anno fa, quando con Leo Messi vincevano trofei a ripetizione, in patria e in giro per l’Europa.

L’undici di Walter Mazzarri fa molta fatica in questa stagione, non riesce più ad esprimersi nemmeno lontanamente ai livelli della squadra campione soltanto un anno fa. L’aspetto positivo dell’imminente gara di Champions, è che anche i blaugrana non stanno disputando una grande annata, tutt’altro. Terzi in classifica a -10 punti dal Real Madrid capolista e ormai fuori dalla corsa per il titolo, con il tecnico Xavi già dato fra i partenti sicuri. Ecco perché la gara del Napoli diventa un pò più abbordabile, anche se serve una prestazione differente dalle ultime in campionato, per portare a casa una preziosissima vittoria in previsione del ritorno al Camp Nou.

A conferma della condizione non eccellente delle due formazioni, non è facile individuare chi sará la vincitrice. Questo si evince anallizzando le scommesse online sul calcio che presentano quote estremamente equilibrate nei segni 1 e 2.

Il Napoli di Walter Mazzarri mira a centrare i quarti di finale per il secondo anno consecutivo. Dovrà però sfatare il tabù blaugrana, formazione contro cui non è riuscito mai a vincere in campo internazionale. In quattro confronti ufficiali, fra Champions ed Europa League, due pareggi ed altrettante sconfitte.

I partenopei però potranno nuovamente contare sul bomber Victor Osimhen, pronto a scendere in campo contro i catalani, la sua prima partita dopo aver disputato la Coppa d’Africa, persa con la sua nazionale in finale con la Costa d’Avorio. L’unico precedente in Champions League fra Napoli e Barcellona, risale al doppio confronto negli ottavi di finale della stagione 2019-20, in cui i partenopei furono eliminati.

La sfida Champions fra il Napoli ed il Barcellona è in programma il prossimo mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00 presso lo stadio “Diego Armando Maradona”. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video. L’incontro potrà essere seguito su pc, smart tv e dispositivi mobili, Android e iOS, da parte di tutti gli abbonati al servizio.