Serie A, Napoli-Bologna: gli uomini di Gattuso non possono più sbagliare

Una gara fondamentale per il Napoli, più che per il Bologna. Il match che andrà in scena domenica alle ore 20,45 vedrà affrontarsi gli Azzurri di Gattuso e i rossoblu di Mihajlovic allo stadio Maradona. Diversi i problemi che la squadra di casa sta attraversando, in particolar modo per quanto riguarda le situazioni extra campo. Sì, perché se da un lato i risultati in campionato sono abbastanza altalenanti, sicuramente non è rassicurante la situazione fuori dal campo: Insigne che esce dal campo scalciando i cartelloni a Sassuolo ne è un esempio, così come Mari Rui allontanato dal campo d’allenamento perché pare fosse troppo nervoso.

Insomma, è evidente che serva soltanto una vittoria al Napoli per cercare di allontanare questi spettri. Ma la vittoria serve principalmente perché la lotta per rientrare tra le prime quattro posizioni si fa sempre più serrata, con almeno cinque o sei papabili per tre posti a disposizione.

Come arrivano le squadre

Il Napoli ritrova Koulibaly, che ha scontato il turno di squalifica e probabilmente tornerà anche Osimhen, anche se sarà difficile vederlo in campo, se non per un piccolo spezzone di gara. Tornerà quasi certamente anche Ospina tra i pali. Unici assenti dovrebbero essere Lozano e Petagna, il cui rientro non è però lontano. Probabile che venga confermato l’attacco formato da Politano, Insigne e Mertens.

Lunghissima, invece, la lista indisponibili del Bologna. Parliamo, infatti, di Dijks, Hickey, Dominguez, Schouten (squalificato), Tomiyasu, Faragò e Baldursson. Unica nota positiva è il ritorno in difesa di Danilo. A centrocampo potrebbe rivedersi Poli titolare. In avanti Orsolini, Soriano e Sansone dovrebbero essere sicuri del posto.

Quote Napoli – Bologna

Se siete dei giocatori, anche occasionali, potreste trovare utile conoscere le quote della gara. Come prevedibile, il Napoli è nettamente considerato favorito da parte dei book: la vittoria casalinga della squadra di Gattuso paga 1,50 volte la posta orientativamente. Molto meno probabile una vittoria degli emiliani, che è quotata ben 6 volte la posta. Per quanto riguarda il pareggio, siamo circa su una quota di 4,30. I bookmakers, inoltre, prevedono una gara ricca di gol, considerando il fatto che l’Over 2,5 è quotato 1,60 volte la posta.

Dirigerà Chiffi

Sarà il fischietto padovano Daniele Chiffi a dirigere il match. Assistenti Valeriana e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Ghersini. Al VAR Di Paolo e De Meo. Non sono pochi i precedenti di Chiffi con gli Azzurri: si parla di ben sette partite, sei vittorie ed un pareggio dal lontano 2014 a gennaio 2021.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.