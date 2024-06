Napoli calcio 2025: le prospettive con conte

Dopo aver terminato a ben 39 punti dall’Inter vincitrice dello scudetto, il Napoli è entrato ufficialmente nel libro dei record con una delle peggiori difese del titolo nella storia della Serie A. La lunga attesa per lo scudetto è stata seguita da un incredibile declino nell’arco di soli 12 mesi, non essendo riusciti a qualificarsi per le coppe europee per la prima volta dopo un decennio e mezzo. La loro occasione d’oro per mantenere lo slancio vincente e costruire un ritorno trionfante sul gradino più alto è caduta al primo ostacolo, con il club incapace di sostituire adeguatamente le figure chiave sia dentro che fuori dal campo. Con l’arrivo di Antonio Conte, le cose cambieranno sicuramente, e il Napoli, libero da impegni infrasettimanali in Europa torna ad essere una delle candidate allo scudetto per il campionato 2024/25.

Il Napoli riparte con un allenatore con il DNA vincente

Antonio Conte sarà l’uomo incaricato di riportare il Napoli al successo, con un’incredibile storia di squadre d’élite in rapido ringiovanimento. Dopo aver ottenuto lo Scudetto sia con Inter che con la Juventus, i Partenopei saranno incredibilmente incuriositi da come l’allenatore leccese potrà salvare la fragile squadra del Napoli e rivitalizzare i talenti chiave ella rosa. Con il suo arrivo all’ombra del Vesuvio, le cose cambieranno e di gran lunga, e di ciò sono convinti anche i maggiori bookmaker di scommesse sportive online, visto che in soli due giorni la quota Antepost sul vincente dello scudetto 2024/25 degli azzurri è crollata da 10 a 6 e potrà ancora abbassarsi, man mano che la società acquisterà nuovi giocatori nei vari reparti. Un’analisi accurata in questo caso è utile per evidenziare le filosofie chiave di Conte, identificando quali tattiche potremmo aspettarci di vedere nel tentativo di trasformare rapidamente la squadra del Napoli in una tipica della mentalità dell’allenatore leccese.

I sistemi tattici di Antonio Conte

Nel corso della sua carriera di allenatore, abbiamo assistito a un’evoluzione nell’approccio tattico di Conte basato sulla squadra che eredita, modificando l’assetto tattico per accogliere i profili dei suoi giocatori più talentuosi. Tuttavia, il suo tema generale e il suo sistema preferito dovrebbero essere l’utilizzo della difesa a tre con terzini energici. Il sistema del resto lo ha visto vincere così tanto in tutta Europa. Tuttavia il tecnico leccese è arrivato a proporre alcune varianti , tra cui il 3-1-4-2 con Italia e Juventus e il 3-5-2 al ritorno in Serie A con l’Inter. Con la rosa attuale del Napoli, sarebbe saggio pensare che Conte probabilmente continuerà con il 3-4-3 o con il 3-4-2-1, che lo ha visto dominare la Premier League con il Chelsea.

Su quali basi si fonda la costruzione del gioco di Conte?

La base della costruzione del gioco di Conte si fonda sulla comodità dei tre difensori centrali in possesso di palla, con i terzini che spesso rimangono quanto più larghi possibile per allungare il campo. Con i pressori dell’opposizione che inizialmente mirano a negare gli sbocchi di passaggio verso le fasce, questo atteggiamento tattico crea spazio affinché i difensori centrali larghi penetrino nello spazio nei canali interni. Un elemento chiave del 3-4-2-1 di Conte sarebbero i rombi che si formano nel possesso palla. Con l’ampio difensore centrale alla base del diamante, il terzino esterno e i centrocampisti possono offrire chiari sbocchi verso l’interno o l’esterno del campo, con l’attaccante puro che scende più in profondità per diventare il successivo punto di progressione. Come la maggior parte delle squadre che si schierano con un sistema difensivo a tre, i terzini esterni sono parte integrante di entrambe le estremità del campo e devono coordinarsi bene con gli attaccanti interni. Nelle squadre di Conte, i difensori esterni come Achraf Hakimi e Marcos Alonso si sono distinti per la loro libertà offensiva e la capacità di sovrapporsi nel possesso palla. La loro naturale tendenza ad allungare il gioco verso la linea laterale ha fatto sì che Conte potesse sfruttare i suddetti sovraccarichi di diamanti su un lato del campo con un rapido cambio sulla fascia opposta, attaccando rapidamente lo spazio per spingere in porta. Inoltre, le corse sia dei difensori centrali larghi che di quelli esterni sono ugualmente efficaci. Nonostante le continue voci sulla sua partenza di Giovanni Di Lorenzo, essendo il giocatore un profilo versatile che Conte vorrebbe mantenere, è probabile che il presidente ADL non ceda alle richieste di cessione del giocatore e del suo procuratore.

I principi d’attacco delle squadre di Antonio Conte

Quando si tratta di trovare il successo in attacco, Conte è stato annunciato come un genio con le sue sequenze offensive preconcette. Questi automatismi spesso includono un approccio molto diretto da parte dei giocatori all’interno della linea difensiva. Una di queste sequenze prevede che i difensori centrali passino la palla ai piedi del corrispondente terzino esterno, che può poi evitare il centrocampo con un passaggio verso l’attaccante esterno che scende più in profondità per raccoglierlo e trovare corridori nello spazio di sua competenza. In alternativa, sequenze simili possono essere utilizzate per collegare l’attaccante stesso con il centravanti che diventa una presenza fisica e arriva in profondità per ricevere la palla sui piedi proprio come avveniva con Lukaku all’Inter. Da allenatore del Tottenham, Conte ha potuto ripetere questo schema con Harry Kane per poi scatenare il movimento esplosivo di Son. Detto ciò, è interessante sapere quali giocatori del Napoli potrebbero inserirsi nei principali progetti offensivi di Conte. Victor Osimhen ad esempio è un attaccante eccezionalmente completo, capace di eccellere in una varietà di configurazioni tattiche, ma il suo futuro lontano da Napoli, potrebbe aver già indotto Conte a mettere gli occhi su un sostituto immediato, e che potrebbe essere proprio l’ex interista oggi alla Roma, Romelu Lukaku. Se effettivamente il nigeriano dovesse partire, Khvicha Kvaratskhelia invece resterà a Napoli. Il georgiano infatti è stata la superstar per eccellenza sulla fascia sinistra di Spalletti, ma la sua nazione ha apprezzato la capacità di sapersi spostare nelle aree centrali e influenzare il gioco in modo più efficace.