Scommettere sul calcio: consigli per Italiani su come scegliere un bookmaker affidabile

Sei affascinato dal mondo delle scommesse sportive online ma non sai da dove iniziare? C’è una così ampia scelta di bookmaker che non hai la più pallida idea su quale iscriverti? Niente paura! Abbiamo pensato a tutto noi, proponendovi un articolo dettagliato su come scegliere un bookmaker per le scommesse sul calcio affidabile e sicuro. A rinforzare quello che diremo, ci sarà uno dei più massimi esperti nel settore, al fine di presentare una guida quanto più autorevole su questa tematica.

I consigli dell’Esperto

Abbiamo posto, come dicevamo in apertura, delle domande sull’argomento a Luca Ricci, un esperto in materia che collabora con il sito web Scommesse stranieri. Andiamo a vedere cosa ci ha detto:

Quale è il primo consiglio che ti senti di dare a chi vuole scommettere sul calcio su un bookmaker online?

Il primissimo consiglio che voglio dare è quello di stare attenti alla sicurezza del sito, dal momento che si sta parlando di puntare denaro reale e fornire ad un sito web tutti i propri dati sensibili. Nel caso in cui scegliate un bookmaker italiano AAMS, non ci dovrebbero essere particolari problemi, in quanto la tipologia di licenza stessa garantisce per il sito web, che inoltre è tenuto, per legge, ad utilizzare un software a criptazione SSL a 128bit. Per quanto riguarda i bookmaker stranieri, fate affidamento alle recensioni presenti sul web per capire se è sicuro iscrivercisi o meno.

Oltre alla sicurezza, cosa si dovrebbe tenere in considerazione quando si sceglie un sito di scommesse online?

Un altro punto fondamentale da tenere in conisiderazione prima di iscriversi ad un sito di scommesse online è la varietà delle opzioni di scommessa presenti e la possibilità di scommettere in-play: se un sito possiede solamente le classiche opzioni di scommessa e presenta pochi eventi al giorno, è probabile che i giocatori, prima o poi, si stuferanno di esso; in caso contrario, se il bookmaker propone categorie di scommessa innovative, la possibilità di scommettere su un ampio numero di partite quotidianamente, e l’opportunità di scommettere in live streaming, gli utenti saranno contenti di ciò che hanno ed è più probabile che continueranno a spendere i loro soldi su quella piattaforma.

Anche il Servizio Clienti è fondamentale quando si scommette online: un Team di Assistenza in grado di rispondere celermente ad ogni dubbio o domanda e di risolvere eventuali problemi, aumenta il livello di considerazione da parte dell’utente stesso. Per questo motivo vi dobbiamo avvisare che alcuni bookmakers stranieri potrebbero non possedere un Servizio Clienti in italiano, ma solo in inglese.

Infine, non bisogna sottovalutare nemmeno le opzioni di pagamento che un sito propone; per questo motivo, vi consiglio sempre di controllare le modalità presenti prima di iscriversi ad un bookmaker online, per evitare sgradevoli sorprese come metodi di pagamento non supportati, lenti nelle transazioni e, peggio ancora, con tasse e commissioni nascoste.

Quali sono i tuoi consigli finali per chi scommette sul calcio online?

Io consiglierei di puntare sui siti di scommesse italiani, per il semplice fatto che sono inclusi anche i campionati minori, con tantissime opzioni di scommessa, in modo che anche gli utenti più principianti possano avere la possiblità di imparare piano piano, effettuando scommesse di pochi euro alla volta. Se invece ci si fionda su un sito di scommesse straniero, è più probabile che ci siano solamente gli eventi più importanti, quindi, se non si è un esperto in materia, si dovrà puntare quasi ad occhi chiusi, andando così però ad incrementare le possibilità di perdita.

Conclusioni

Innanzitutto, vogliamo ringraziare l’esperto Luca Ricci per il suo fondamentale contributo alla realizzazione di questo articolo; infine, per concludere, speriamo che questa guida possa essere stata informativa per tutti quei giocatori che vogliono iscriversi su un sito di scommesse online ma non sanno come scegliere. Non ci resta che augurarvi buona fortuna, e vi ricordiamo di giocare sempre responsabilmente, servendovi dei servizi di autolimitazione e autoesclusione forniti dai vari siti per evitare di cadere nella trappola della dipendenza da gioco d’azzardo. Per altre info o articoli su questo tema, vi suggeriamo di fare un salto sul sito web, dove potrete trovare numerosissime guide e recensioni dei vari bookmakers online.