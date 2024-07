Sportaza casinò: la nuova frontiera del betting

Scommettere sugli eventi sportivi di tutto il mondo non è mai stato così divertente. Grazie alla modalità di gioco a punti sviluppata da https://sportazascomesse.it/, è possibile piazzare pronostici in maniera tradizionale e tentare la conquista di una personalissima Coppa Campioni. Vediamo come.

Per vincere il trofeo è necessario conquistare 180.000 punti virtuali. Esistono tre modi per farlo. 1) Versare un deposito qualificante per ricevere il 5% di punti in cambio; 2) Partecipare alle sfide settimanali per conquistare i punti in palio; 3) Giocare ai tornei e guadagnare la vetta per ottenere quanti più punti possibili. La Coppa dei Campioni è collegata peraltro ad un premio di ben 5.000 euro. Un motivo in più per tentare la fortuna. L’importante è giocare in maniera oculata e responsabile.

I punti conquistati progressivamente attraverso le modalità descritte permettono inoltre di sbloccare altre caratteristiche di questo entusiasmante gameplay firmato Sportaza casinò. Grazie ai punti, e al Negozio virtuale, è possibile acquistare le carte-figurine dei calciatori, da scambiare con scommesse gratuite, free spin e denaro bonus. Ogni figurina vale una scommessa gratuita da 5 euro. Il completamento di una squadra, con tutte le figurine, sblocca un premio da 100 euro. Il completamento dell’intero album consegna invece un premio di 1.500 euro.

Chi invece preferisce focalizzarsi sul betting tradizionale può scegliere di piazzare un pronostico sportivo partendo dal ricchissimo palinsesto di eventi firmato Sportaza casinò. Il calcio sembra essere il vero protagonista dell’intera piattaforma, ma c’è spazio per ogni competizione agonistica, compresi sport minori, e-sport e virtuali. Disponibili le classiche modalità di puntata: singole e multiple, scommesse con handicap a 3 vie ed handicap asiatico, giocate ante-post, pre-match e live.

Accanto alle scommesse tradizionali e al sistema di gioco basato sulla collezione virtuale di punti e figurine, che permette di conquistare la Coppa e i premi in palio, Sportaza casinò propone un’altra entusiasmante modalità di intrattenimento online: gli Spin Rally. Si tratta di tornei da 25 minuti da alle slot machine, con un numero massimo di spin pari a 500. Maggiori sono le vincite, maggiori sono i punti conquistati (da investire per la conquista della Coppa). Per giocare con maggiore consapevolezza è consigliata la lettura di Termini e condizioni che disciplinano la competizione.

Gli Spin Rally introducono così l’altra grande sezione del sito: quella del casinò e del casinò live firmato Sportaza. Slot machine dei migliori provider, sessioni singole e tornei di poker, baccarat, blackjack, dadi, pachinko, Monopoly e roulette con varianti annesse. Entusiasmante la modalità casinò live, per giocare in tempo reale con altri partecipanti online e con veri dealer connessi da remoto.

Grazie alle affiliazioni con VISA, Mastercard, Postepay, istituti di credito e aziende di criptovalute e di gestione dei pagamenti anche tramite portafogli elettronici, Sportaza casinò si propone sul mercato come un player di settore sicuro e affidabile. Detentore della licenza di gioco internazionale, garantisce l’assistenza clienti 24/7 e promuove il gioco responsabile.