VIDEO IAMNAPLES – TROFEO AEG, Albino Rossi (Napoli Under 13): “Felici di essere qui. Final Four? Esperienza unica per i ragazzi”

Nel corso dell’Ottava edizione del Trofeo AEG, che si concluderà in questo weekend, Albino Rossi (allenatore del Napoli Under 13 vicecampione d’Italia della categoria, terminato secondo nella Final Four solo dietro all’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di IamNaples.it: “Cosa posso dire su questo torneo? Bisogna fare i complimenti agli organizzatori che hanno messo su una struttura con molte società professionistiche. Un torneo che esprime delle buone doti tecniche con squadre importanti ed anche con squadre locali valide. Siamo molto soddisfatti di partecipare a questo torneo. Questa è una categoria molto particolare, visto che li prendiamo a settembre che sono bambini e a giugno sono dei ragazzi. Noi dobbiamo affrontare un percorso di crescita importante. Giochiamo sia a nove con le porte piccole che ad undici con le porte grandi. E’ il passaggio dal calcio dei bambini a quello cosiddetto degli ‘adulti’. Questa è una categoria molto bella ed affascinante. L’importante è che i ragazzi crescano, a prescindere dai risultati. Per noi è un motivo di grande soddisfazione vedere i ragazzi al termine di questo progetto. Final Four? Esperienza davvero bellissima e che ci siamo costruiti passo dopo passo. I ragazzi si porteranno sicuramente un grosso bagaglio di esperienza. Ci è mancato l’ultimo miglio, ma siamo orgogliosi per aver lottato fino alla fine. I ragazzi si porteranno un ricordo indelebile, perché hanno respirato il calcio vero. La mia più grande soddisfazione, al netto delle valutazioni della società, è quella che la maggior parte di loro continuino con noi nell’Under 14. Il vero obiettivo del settore giovanile non è vincere, ma formare calciatori”.