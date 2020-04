AIC, Tommasi annuncia la deadline: “Ripartire, ma terminare prima del 3 agosto”

Altra intervista al Presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, che ha parlato ai microfoni di Rai News della ripresa dei campionati prevista per fine maggio: “Ieri la UEFA ha dato una deadline fino al 3 agosto, è più facile dire non prima del.. Campionati? Se abbiamo il tempo di chiuderli, si, vorremmo farlo. Ad oggi la decisione non parte da noi ma dalla comunità scientifica, speriamo ci siano le condizioni per ripartire. Stipendi? In Lega Pro c’è stata una soluzione collettiva, con la Serie A non ancora, anche perchè le prime scadenze sono al 20 aprile. La UEFA e l’ECA chiedono di chiudere le stagioni, i calciatori cercheranno di fare la loro parte, come sempre”: