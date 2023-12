Allegri: “Il Napoli è una squadra forte, i risultati condizionano i giudizi”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Nel primo tempo il Napoli ha avuto delle occasioni, nella ripresa abbiamo avuto l’occasione con Vlahovic, è arrivato il gol di Gatti, è stata una bella partita. Ci siamo difesi poi, sotto quest’aspetto siamo stati egregi, la squadra è cresciuta molto. Non è un caso il gol di Gatti, deve migliorare sotto l’aspetto difensivo dentro l’area e un po’ fuori dall’area. Questa vittoria aumenta i punti sul Napoli, che diventano 12 e sulla quinta. Dobbiamo pensare di partita in partita, trentasei punti non bastano neanche per salvarsi, dobbiamo farne tanti altri per entrare tra le prime quattro senza pensare a ciò che accadrà il 26 maggio. Da domani pensiamo al Genoa, dobbiamo alzare l’asticella d’attenzione ogni volta che facciamo risultati. Avevo detto che nella fase di non possesso Chiesa doveva occupare una posizione e un’altra in fase di possesso, abbiamo perso tre-quattro palle perchè non abbiamo avuto la forza di sfruttare tutto il campo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, sapevamo di giocare contro una squadra che ha qualità, palleggia bene. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, nel calcio c’è un risultato, la prestazione fine a se stessa non basta. Vlahovic stasera ha fatto una bella partita, è uscito per crampi, vuol dire che ha lavorato bene anche in fase di non possesso. Ha tenuto botta anche fisicamente, tecnicamente ha fatto una buona gara, nell’occasione da gol ha fatto un grande salvataggio Natan. Cambiaso è cresciuto molto nell’ultimo mese e mezzo, ha acquisito consapevolezza e serenità, il cross su Gatti è meraviglioso, queste prestazioni aiuteranno a migliorare. Il Napoli è una squadra forte, la differenza è nella stagione, ha fatto una grande partita sia stasera che contro l’Inter, a volte il risultato condiziona il giudizio sulla squadra”

Dal nostro inviato Ciro Troise