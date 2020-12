AZ Alkmaar, Slot in conferenza stampa: “Mi aspetto il Napoli migliore come all’andata. Abbiamo fatto grossi progressi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match interno contro il Napoli, il tecnico dell’AZ Alkmaar Arne Slot ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida: “Mi aspetto che il Napoli giochi con la formazione migliore così come fece nella gara di andata. Stavolta speriamo di avere un maggiore possesso della palla ma abbiamo fatto grossi progressi anche dopo la trasferta in casa della Real Sociedad.

Lì non abbiamo avuto il controllo della partita. Quando poi abbiamo giocato in casa nostra abbiamo mostrato quanto avessimo imparato dalla gara precedente. E ora spero che giocheremo meglio anche contro il Napoli. Mi aspetto un Napoli che ci verrà a pressare alti, ma possono essere pericolosi anche in contropiede perché hanno attaccanti molto rapidi.

Non dobbiamo vincere necessariamente per qualificarci, ma speriamo almeno in un pari. Detto questo, non penso che vincere la prossima in casa del Rijeka sarà una passeggiata. Ovviamente voglio vincere, ma non è necessario”.