Baroni: “Ho chiesto io a Colombo di tirare il calcio di rigore”

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Lecce. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono assolutamente soddisfatto, le partite sono molto intense, contro l’Empoli avevamo speso tantissimo. La nostra squadra è la più giovane del campionato, i ragazzi sono stati molto bravi. Ho fatto molti cambi proprio per questo motivo, sapevo che partendo con Pezzella, che era alla prima partita. Bene il primo tempo, poi una parte della ripresa, alla fine c’erano delle briciole di energie, la squadra era attenta, voleva il risultato. Reggere chiaramente gli attacchi del Napoli negli ultimi 15-20 minuti è stato complicato. Colombo? Dobbiamo impostarlo di più nel ruolo, è abituato ad agire da seconda punta. Peccato per il rigore sbagliato, mi è piaciuto come ha gestito la partita. Ci servono giovani, che hanno voglia, ci credono, non dobbiamo avere pressioni di nessun genere. Quando si calcia un rigore, ci sta di sbagliarlo, sono stato io a dirgli di calciare. Sono le nostre punte, dobbiamo tenerle con la testa libera. Possiamo e dobbiamo crescere ancora, l’aspetto partecipativo è importante, conta l’attenzione durante il lavoro”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise