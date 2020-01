CdM – Interesse del’Espanyol per Callejon. I dettagli

Non ci sono passi avanti per il rinnovo di Josè Callejon. Secondo quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno, il suo agente Quilon sta sondando il mercato spagnolo e c’è l’interesse dell’Espanyol. Non è un caso che il Napoli abbia definito l’arrivo di Politano, un’ottima soluzione proprio sulla zona destra dell’attacco. L’esterno offensivo in arrivo dall’Inter – si legge – corrisponde alle idee tattiche di Gattuso: un mancino che ama venire dentro al campo, riempire l’area di rigore, con la sensibilità sia per il passaggio-chiave che per la conclusione come accadeva con Suso al Milan.