CdM – Napoli, allenamenti anti-virus: ecco le misure che saranno adottate in caso di ripresa

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli valuta tutte le misure di sucirezza per l’eventuale ripresa degli allenamenti: mascherine, guanti, esercizi a gruppi e niente bus collettivo. Queste alcune delle misure che verranno adottate dal club, con la ripresa dovrebbe prevedere due momenti separati: prima visite mediche, test fisici e allenamenti individuali, poi quelli collettivi come prevedeva anche il protocollo d’intesa sottoscritto dai medici sportivi italiani in cui si suggeriva il primo stop agli allenamenti fino al 3 aprile. “I medici azzurri si erano già mossi su tanti aspetti per tutelare tutti al centro sportivo di Castel Volturno: l’utilizzo delle mascherine, la nuova abitudine di tenere quanto più possibili le porte aperte sia per evitare il possibile contagio con le maniglie che per favorire il circolo dell’aria e la predisposizione ad evitare gli assembramenti in sala video, negli spogliatoi e in palestra”, si legge sul quotidiano.