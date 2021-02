Le cattive notizie in casa Napoli sembrano non fermarsi mai. Dopo l’allenamento di lunedì anche Andrea Petagna è stato costretto a fermarsi ai box. La diagnosi per il bomber ex Spal ha evidenziato una distrazione parcellare al retto femorale destro che lo terrà lontano dai campi per almeno fino alla fine del mese. Il suo rientro potrebbe avvenire a inizio marzo contro il Sassuolo. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.