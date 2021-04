CdM – Napoli, tre tamponi nei prossimi tre giorni: i tempi d’incubazione dei Nazionali non sono ancora terminati

Sebbene i tamponi degli ultimi giorni abbiano sempre dato esito negativo, non cessa l’allerta in casa Napoli per i tre azzurri che erano in Nazionale, ossia Insigne, Meret e Di Lorenzo. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito: “Dopo la positività di un componente dello staff sanitario non presente a Torino, il Napoli ha aumentato la frequenza dei tamponi.

Ieri Insigne, Meret e Di Lorenzo si sono sottoposti a un test rapido prima dell’allenamento e ad un molecolare al termine della seduta, entrambi esito negativo. Rispetto alla consueta procedura, l’intero gruppo-squadra farà tamponi sia oggi che domani, prima di mettersi in viaggio. Gli ultimi esami si terranno a Genova domenica a mezzanotte, con i risultati che arriveranno nella mattinata“.