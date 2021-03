Parole al miele per Piotr Zielinski, uno dei migliori giocatori del Napoli in questa stagione.

Il Corriere dello Sport elogia la qualità del polacco, protagonista di un fantastico colpo di tacco come assist sul primo gol, una cosa che possono in pochi. Il quotidiano sottolinea come Zielinski abbia come obiettivo quello di arrivare in doppia cifra.