CdS – Coppa d’Africa, Osimhen impaziente di giocare ma serve il via libera dei medici: il punto

Mentre Koulibaly, Ounas e Anguissa si accingono a partire per il ritiro con le proprie nazionali (partiranno domani, festività di Santo Stefano), la presenza in Coppa d’Africa di Victor Osimhen resta in stand-by. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni dell’attaccante azzurro, il quale però necessita ancora del definitivo via libera dei medici. Tra il 30 e il 31 dicembre il nigeriano − che nel frattempo ha ricevuto la convocazione dalla propria selezione − svolgerà ulteriori accertamenti per testare il suo stato di salute.