CdS – Il Napoli torna a Castel Volturno: azzurri divisi in due gruppi. Ecco le modalità degli allenamenti

Non si conosce ancora l’epilogo del campionato di Serie A, così come degli allenamenti di squadra dopo il 18 maggio. Intanto però, il Centro Tecnico di Castel Volturno è pronto a riaprire. Ieri è stato effettuato il secondo giro di tamponi per gli azzurri, dopo il primo con l’esito negativo per tutti. Se il risultato sarà lo stesso, la squadra avrà il via libera per ritrovarsi in campo già domani.

E’ tutto pronto per le sedute individuali. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive che quasi sicuramente da domani ( o da domenica) dodici azzurri arriveranno a Castel Volturno, alle ore 11, e si prenderanno il loro spazio nei tre campi a disposizione. Alle 14 sarà l’ora del secondo gruppo. Anche Gattuso e staff saranno a distanza, il medico a bordo campo.

“Saluteranno anche loro da lontano Gennaro Gattuso e gli uomini dello staff che li accoglieranno, faranno lo stesso lavoro aerobico che è toccato al mattino ai compagni, e seguiranno chiaramente una identica procedura

nella quale non ci saranno sbavature. Gli uffici rimarranno chiusi, può darsi che per assecondare le esigenze ci sia un solo magazziniere, a bordo campo vigilerà anche il dottor Canonico, per la assistenza medica; non ci saranno figure dirigenziali, né il vice presidente Edoardo De Laurentis. Lavoro aerobico e si parla da lontano” sono le parole del quotidiano.