CdS – Milik nel mirino dell’Atletico, Hysaj verso l’addio: la situazione

In casa Napoli è tempo di rinnovi oppure dirsi definitivamente addio. Ci sono tante situazioni contrattuali da mettere in ordine. Alcuni azzurri potrebbero, invece, salutare il Vesuvio come Milik e Hysaj. Il polacco è nel mirino della Juventus, dove potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore Maurizio Sarri, ma non sarebbe l’unica pretendete. Secondo quanto racconta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid diventa una consistente possibilità per il polacco.

Altro calciatore che potrebbe dire addio al Napoli è Elseid Hysaj. Il terzino albanese è stato vicino alla partenza lo scorso anno, quando Roma e Valencia si erano interessate a lui la scorsa estate. L’azzurro ha un contratto in scadenza nel 2021, ma ha deciso di non rinnovare e di andare via. Chi, invece, sembra vicino alla firma del nuovo contratto è Zielinski, per il quale De Laurentiis ha previsto un ingaggio top.