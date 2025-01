CdS – Napoli, accordo con Garnacho: distanza ancora con lo United

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho, attaccante dei Red Devils: “Il tema principale è sempre lo stesso: Alejandro Garnacho. L’uomo che Conte ha chiesto dopo la partenza di Kvara. Ormai la storia è giunta allo snodo fondamentale: in or out. Dentro o fuori nell’arco di pochi giorni e comunque non oltre il prossimo weekend senza la ragionevole certezza di poter chiudere l’affare andando di slalom tra margini e paletti. Il club di De Laurentiis, infatti, non aspetterà ancora a lungo prima di registrare la posizione definitiva del Manchester United. Il Napoli è pronto a investire più o meno 50 milioni di euro (con i bonus), ma la distanza economica con i Red Devils resta. Come se non bastasse, da un paio di giorni in Inghilterra si racconta anche dell’interesse del Chelsea nei confronti di Garnacho e del collega Kobbie Mainoo: sotto osservazione innanzitutto loro e poi Gittens, esterno inglese del Borussia Dortmund. Il Chelsea, però, ha più o meno lo stesso problema dello United: prima di poter immaginare un affondo sul talento della Seleccion. Così come è stato per McTominay, altro prodotto del settore giovanile: nel caso di McT incombeva anche la scadenza contrattuale, mentre Garnacho ha un contratto fino al 2028 a 1,5 milioni di euro a stagione (1,3 di sterline). La sua posizione nei confronti del Napoli è di apertura totale: sia per le prospettive tecniche, sia per gli orizzonti che si schiuderebbero firmando un quinquennale nuovo di zecca con un ingaggio superiore al doppio di quello attuale tra base fissa e i bonus. L’accordo con il giocatore, insomma, procede spedito. In attesa di quello tra i club, aggirando gli ultimi ostacoli. Resta da capire se il Napoli riuscirà a superare questo slalom di margini e paletti in tempo utile per regalare a Conte il rinforzo tanto desiderato. I prossimi giorni saranno determinanti per scrivere la parola fine su una trattativa che tiene col fiato sospeso i tifosi partenopei”.