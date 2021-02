CdS – Napoli, ADL pensa a Gasperini e Inzaghi per il post Gattuso: il patron azzurro li stima molto

Dopo una prima parte di stagione in cui il Napoli di Gattuso non ha convinto, ADL sembra deciso a non continuare l’avventura l’anno prossimo con il tecnico calabrese. Diversi sono i nomi che circolano per il post Gattuso sulla panchina del Napoli: si pensa a Benitez, Juric e De Zerbi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro sembra stravedere per Gasperini e Inzaghi e vorrebbe portare uno di loro alla guida degli azzurri. Entrambi però sembrano difficili da raggiungere, poichè il primo ha il contratto in scadenza nel 2022 e il secondo pare stia per rinnovare con Lotito.