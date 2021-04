CdS – Napoli, in dubbio la presenza di Elmas tra i convocati: le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la convocazione di Eljif Elmas per il match di stasera contro la Lazio è in dubbio. Il calciatore in settimana ha avuto una dura discussione con Gennaro Gattuso, e adesso la sua convocazione per Napoli-Lazio è a rischio. Inoltre il quotidiano riporta una piccola curiosità: il Napoli dopo ogni battibecco tra Gattuso e un suo calciatore ha sempre vinto. Magari ciò aiuta la squadra, ma in ogni caso il dubbio sulla presenza di Elmas verrà sciolto con le convocazioni di stamani.