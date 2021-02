Durante il riscaldamento pre partita di Napoli-Juve, Gattuso ha perso anche David Ospina per un risentimento muscolare che mette in dubbio la sua presenza per la sfida di Europa League contro il Granada.

Così come Lozano e Insigne, che sul finire del match hanno accusato anche loro qualche problema muscolare. Questa mattina svolgeranno ulteriori controlli per capire se potranno far parte della trasferta in Spagna con il resto dei compagni. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.