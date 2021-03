Nonostante i due giorni di riposo concessi da Gattuso alla squadra, ieri a Castel Volturno Manolas e Lozano hanno continuato il loro allenamento individuale. I due giocatori sanno di non essere al top della condizione e stanno lavorando per tornare al pari dei propri compagni. Alle porte c’è il match contro la Roma, fondamentale per la rincorsa del quarto posto, e i due azzurri proveranno a fare di tutto per esserci al meglio. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.