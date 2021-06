CdS – Napoli, Mandava in pole per la fascia sinistra: le ultime

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando un altro profilo per la fascia sinistra. Dopo Emerson Palmieri, si valuta anche Mandava del Lille. Il terzino sinistro della squadra neocampione di Francia, si trova in vantaggio sul terzino del Chelsea e su Danilo D’Ambrosio, fresco di rinnovo con l’Inter. L’entourage del giocatore si è fatto vivo a Castel Volturno la settimana scorsa e con il contratto in scadenza nel 2022, e soprattutto dopo l’affare Osimhen della scorsa stagione, non sarà poi così difficile trovare un punto d’incontro.