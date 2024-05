Con Victor Osimhen ormai sul piede di partenza in casa Napoli si pensa al sostituto. Da Jonathan David a Dovbyk, ma in casa azzurra – come riporta il Corriere dello Sport – è finito anche l’attaccante dell’Udinese e nel giro della Nazionale Lucca. 8 gol per il calciatore di 23 anni in Serie A e gli azzurri studiano il colpo che potrebbe eventualmente arrivare anche come sostituto di Simeone. Occhio anche a Retegui per l’attacco.