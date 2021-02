Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, quella con la Juventus potrebbe non essere l’ultima chance per Gattuso. Il calendario così fitto di impegni potrebbe aver fatto cambiare idea al patron azzurro, il quale potrebbe optare per la decisione di continuare con il tecnico calabrese. Nulla è ancora deciso e la posizione di Ringhio continua a rimanere in bilico con i prossimi risultati che risulteranno decisivi per le sorti del tecnico calabrese.