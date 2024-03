Antonio Conte è il sogno neanche troppo nascosto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Trovare un accordo tra le parti non è semplice, ma ADL sarebbe disposto a non badare a spese, sia per il mercato che per la questione ingaggio. Il tecnico d’altronde è considerato una garanzia.

Lo riporta il Corriere dello Sport.