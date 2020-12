CdS – Napoli, Thauvin a giugno andrà in scadenza: Giuntoli ci pensa

Dopo essere stato accostato al Napoli un paio di stagioni fa, Florian Thauvin torna a far gola a Giuntoli. Il talento francese non ha rinnovato con il Marsiglia e a giugno andrà in scadenza e si libererà a parametro 0.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds Cristiano Giuntoli ha fatto sapere che i talenti come quello del francese sono perfetti per la maglia del Napoli. Adesso c’è da mettersi in fila per l’esterno offensivo nella speranza di non prendere abbagli. Già perchè Florian, pur essendo un parametro 0, non sarà semplice e soprattutto gratis portarlo a Napoli. Tra le commissioni degli agenti e i contratti, salteranno fuori milioni ma nel frattempo il giocatore continua a piacere.