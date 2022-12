CdS – Villarreal, Napoli pronto a riabbracciare Reina e Raul Albiol

Torna in campo il Napoli e lo farà riabbracciando non solo il pubblico del Maradona, ma anche due vecchie glorie azzurre. Il Corriere dello Sport, infatti, si concentra proprio sull’incrocio con Reina e Albiol: “Un mese dopo, riecco un pallone: è “finto” perché sa di amichevole, ma almeno dà il senso del calcio attraverso emozioni da rivivere. L’impennata prevista s’è verificata e fino a stasera c’è la possibilità e anche il sospetto che si possa sfiorare o superare quota trentamila. Non pochi, a pensarci bene, per Napoli-Villarreal che mette in palio nulla, se non i ricordi. E’ una sfida un po’ nostalgica e un po’ romantica, sa di quegli anni ruggendi condivisi con Reina e Raul Albiol, due leader amati seriamente, in maniera pure possessiva, uomini che hanno lasciato il segno e che avranno modo di accorgersene pure stavolta”.