CM.COM – Mertens indeciso sul suo futuro: l’Inter aspetta la sua scelta

Dries Mertens non è al meglio e il suo futuro è sempre più incerto. Da due giorni l’attaccante belga segue una tabella personalizzata per smaltire i problemi fisici accusati prima della sosta natalizia. Nessun infortunio serio, ma Mertens deve ritrovare la miglior condizione in vista della ripresa del campionato che vedrà il Napoli opposto proprio… all’Inter. Il club che nelle scorse settimane ha pensato a Mertens, ma non per gennaio. Il presidente De Laurentiis crede di aver fatto il possibile con l’ultimo rilancio per il rinnovo (oltre 3 milioni fissi più bonus alla firma) e ha anche pubblicamente avvisato il club nerazzurro sulla clausola nel contratto che impedirà a Dries di firmare per altri club italiani prima di giugno, quando sarà poi libero di fare quello che vorrà essendo in scadenza di contratto al 30 giugno 2020. Per strapparlo al Napoli prima, bastano 10 milioni, previsti dalla clausola rescissoria, esercitabile solo da club esteri entro e non oltre il 10 gennaio

Fonte: Calciomercato.com