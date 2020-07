CM.COM – Napoli sempre più vicino ad Under: ecco cosa manca per chiudere

Cengiz Under si avvicina al Napoli. L’esterno turco classe 1997, in scadenza nel 2023, è al centro di una trattativa tra la Roma e il club di De Laurentiis. L’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir è una precisa richiesta di Gattuso, che vuole un giocatore con le caratteristiche di Politano. L’offerta è di 25 milioni di euro, bonus compresi, la richiesta giallorossa è di 30 più bonus. Al momento c’è distanza, ma va registrata la disponibilità da parte delle parti di arrivare alla fumata bianca.

DETTAGLI – Il Napoli per Under aveva messo sul tavolo il cartellino di Ospina, opzione non gradita dalla Roma, motivo per il quale l’affare potrebbe chiudersi senza contropartite. Gli Azzurri fanno sul serio a differenza di Everton e Borussia Dortmund, che dopo un timido sondaggio hanno deciso di non passare dalle parole ai fatti. La cessione del nazionale turco, a segno 3 volte in 17 partite di campionato, frutterà all’Istanbul Basaksehir, suo ex club, il 20% delle futura rivendita.

