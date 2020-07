CM.COM – Napoli su Under, spunta un sorprendente scambio con la Roma: i dettagli

Cengiz Under o Federico Bernardeschi. Il Napoli è impegnato su due tavoli per garantirsi un sereno dopo Callejon. Con la Roma la trattativa per il turco va avanti da alcune settimane e ha incontrato il parere più che positivo del giocatore che già si è promesso agli azzurri come dimostra la chiacchierata con Manolas al San Paolo. Tuttavia i rapporti tra Roma e Napoli si sono incrinati dopo la denuncia di De Laurentiis per la presunta (ma mai confermata) violazione del protocollo anti Covid per i giocatori in panchina in occasione della sfida del 6 luglio scorso. Franco Baldini, che segue la trattativa per la Roma, non vuole meno di 30 milioni per Under visto che 5 finirebbe nelle casse del Basaksehir, ex club di Cengiz. Il Napoli per ora non si è spinto oltre i 22 milioni e valuta con la Juve lo scambio tra Milik e Bernardeschi.

MOSSA MAKSIMOVIC – A dire il vero il club azzurro sta provando a “risparmiare” cash con operazioni di scambio come quella andata in scena l’anno scorso tra Manolas e Diawara. Un affare che lasciò la Roma con un po’ di amaro in bocca. Anche per questo i giallorossi vorrebbero solo soldi. Dopo Ospina e Hysaj, però, il Napoli potrebbe mettere sul piatto un giocatore gradito a Trigoria. Ovvero Nicola Maksimovic che con Under condivide il procuratore Ramadani e che potrebbe essere utile a Fonseca in caso di mancato riscatto di Smalling. Il difensore è esploso con Gattuso dopo mesi di alti e bassi e a breve (forse già stasera) rinnoverà il contratto in scadenza 2021. Tutto lascia presagire a una permanenza dell’ex granata, ma il rinnovo potrebbe essere propedeutico a rialzare il valore del cartellino e compiere così uno scambio praticamente alla pari con Under che porterebbe una doppia plusvalenza ai due club.

Fonte: Calciomercato.com