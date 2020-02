CM.IT – Inter-Napoli, Insigne in panchina problemi fisici

Altro forfait dell’ultim’ora per il Napoli: Rino Gattuso per l’andata della semifinale di coppa Italia dovrebbe essere costretto a fare a meno per Lorenzo Insigne che si accomoderà in panchina per problemi fisici. Il numero 24 azzurro non ha smaltito una contusione al ginocchio rimediata contro il Lecce che si è trascinato dietro in questi tre giorni: lo staff medico e quello tecnico hanno così deciso di tenerlo a riposo.

Il posto dell’attaccante e capitano azzurro nell’undici titolare è preso da Zielinski (inizialmente candidato al riposo) con Elmas alzato nel tridente d’attacco. L’assenza dal primo minuto di Insigne si va ad aggiungere alle esclusioni di Koulibaly e Allan, entrambi tenuti in panchina per una forma non ancora ottimale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Inter (3-5-2): Padelli, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.