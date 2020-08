CM.IT – Napoli, è sfida al Milan per Godfrey del Norwich: previsto un incontro in settimana, i dettagli

Ben Godfrey continua a stuzzicare i club italiani. Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato dell’interessamento del Milan e della Roma per il difensore centrale del Norwich. Adesso, arrivano ulteriori interessanti novità. Gli uomini mercato rossoneri hanno incontrato nella scorsa settimana, in un noto hotel meneghino, gli intermediari della trattativa. Il Milan si è detto interessato al 22enne calciatore che il club inglese valuta 30 milioni di euro: nonostante la retrocessione in Championship, la dirigenze dei ‘Canaries’ appare intenzionata a non fare sconti per il proprio gioiello, sotto contratto fino al 2023. In ogni caso, la società lombarda continua a seguire la pista Godfrey, perché seriamente intenzionata a portare avanti la trattativa. Nello stesso tempo, c’è da segnalare l’inserimento del Napoli: nella prossima settimana, è previsto un contatto tra le parti, un sondaggio preliminare per capire i termini dell’eventuale operazione. Vi terremo aggiornati.