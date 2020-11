CM.IT – Napoli, Insigne acciaccato nel finale con il Milan. Possibile riposo in Europa League

Si è battuto fino alla fine con orgoglio, nonostante la qualità non fosse delle migliori nella serata di ieri e stringendo i denti per un piccolo problema muscolare negli ultimi minuti. Lorenzo Insigne non è riuscito a trascinare il Napoli contro il Milan e ora fa i conti nuovamente con piccoli acciacchi che lo stanno limitando in questo avvio di stagione. Situazione che non appare particolarmente preoccupante, ma Gattuso potrebbe scegliere di tenerlo a riposo nella gara di giovedì in Europa League contro il Rijeka, per provare ad averlo in piena forma domenica sera contro la Roma. Due snodi fondamentali in pochi giorni per gli azzurri, chiamati a reagire dopo il pesante ko di ieri. Ma soprattutto in campionato, servirà il capitano al suo meglio.

Fonte: Calciomercato.it