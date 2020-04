Commissione medico-scientifica FIGC, Braconaro: ”Pronti ad allinearci al Governo e modificare il protocollo”

Francesco Braconaro, rappresentante dei medici della Lega Pro e membro della commissione medico-scientifica FIGC, ha parlato del protocollo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Evidentemente il Governo è munito anch’esso di una commissione tecnico-scientifica che ci darà i chiarimenti sul protocollo. Noi siamo felici di conoscere i punti da modificare, ci allineeremo in maniera collaborativa e condivisiva. Vogliamo eliminare le criticità che ci sono in questo protocollo per formarne uno perfetto per la commissione tecnico-scientifica del Governo. All’interno della nostra commissione ci siamo avvalsi della consulenza di tanti super-esperti, cercando di fare dei protocolli per ridurre al minimo il rischio. Il rischio 0 attualmente non può esistere. Abbiamo sicuramente il dovere morale ed etico di rappresentare su questi protocolli tutto ciò che è necessario per tutelare la salute del mondo del calcio. Noi siamo a completa disposizione per valutare i suggerimenti della commissione tecnico-scientifica governativa e sistemare il protocollo. Il nostro obiettivo è quello di fornire protocolli ineccepibili. Se dobbiamo fare aggiustamenti, noi li faremo puntualmente”.

PROTOCOLLO SARA’ AGGIORNATO PIU’ VOLTE – “Noi non solo siamo disposti a modificarli, ma saremo obbligati strada facendo perché man mano che andremo avanti le condizioni cambieranno. Non solo per la Serie A, che sarà la prima a cominciare questo percorso di riavvio del campionato. Ma anche per le altre due leghe formeremo dei protocolli, anche se non starà a noi decidere se ripartiranno. Noi dobbiamo solo aggiornare i protocolli in relazione alla curva epidemiologica. Oggi abbiamo questa fotografia del nostro Paese, tra un mese ne avremo un’altra e noi saremo sul pezzo”.