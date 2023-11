Coppa Italia – Napoli-Frosinone, biglietti in vendita per il match: i prezzi

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 22 Novembre 2023 saranno in vendita i biglietti per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Napoli vs Frosinone, che si disputerà il 19/12/2023 h 21:00

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Frosinone degli Ottavi di Coppa Italia saranno i seguenti:

Settore

Prelazione Fidelity

Vendita Libera

CURVE INFERIORI

5 €

10 €

CURVE SUPERIORI

10 €

14 €

DISTINTI INFERIORI

14 €

20 €

DISTINTI SUPERIORI

25 €

30 €

TRIBUNA NISIDA

30 €

35 €

TRIBUNA POSILLIPO

45 €

50 €

Fonte: SSC Napoli