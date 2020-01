Corsa al tagliando per la gara con il Barcellona: 2mila biglietti in un giorno

È iniziata ieri la corsa per i biglietti di Napoli–Barcellona, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 25 febbraio. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come l’afflusso nelle prime ore sia stato buono nonostante le polemiche sui prezzi imposti dalla società: “Ieri, infatti, ha preso il via la vendita dei biglietti per la sfida ai blaugrana di Messi con la prelazione agli abbonati che continuerà fino alle ore 23.59 di giovedì 6 Febbraio. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di quattro tagliandi. L’affluenza alle ricevitorie autorizzate c’è stata nonostante le polemiche sui prezzi alti (circa 2.000 biglietti), anche se un primo dato ufficiale sarà fornito oggi. I prezzi dei biglietti, ritenuti troppo alti, non hanno scoraggiato per il momento i tifosi,il San Paolo presenterà una cornice degna dell’evento”.